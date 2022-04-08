Стали известны первые данные по выборам президента Южной Осетии

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов немного проигрывает на выборах главы государства лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Бибилов набирает 42,02% голосов, а Гаглоев — 43,51% после обработки 68% бюллетеней территориальной избирательной комиссии второго по величине города республики Квайса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Южной Осетии.

Агентство отмечает , что три других кандидата набирают менее 5% голосов, против всех в Квайсе проголосовали 0,6% избирателей. В республике 10 апреля работали шесть территориальных избиркомов, от четырёх из них данных пока нет. ЦИК обещает опубликовать их в 11:00.

Ранее стало известно, что итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, сообщила республиканская ЦИК. Избирательные участки в республике и за её пределами открылись в 08:00 по местному времени, закрылись — в 20:00. Всего функционировали 76 избирательных участков в регионе и за его пределами.