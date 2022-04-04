Стали известны направления переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной разделили на четыре основных направления, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с некоторыми аспектами этого процесса. Они касаются внеблокового статуса Украины, её демилитаризации, а также вопросов политического устройства и границ Украины.

В рамках вопросов внеблокового статуса обсуждается , должна ли эта Украина сохранять нейтральность или может стать членом НАТО. О согласии украинских представителей на первый вариант ранее говорил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Однако гарантий такого внеблокового статуса нет: сообщается, что гарантии безопасности для Украины с точки зрения самих украинцев должны включать в том числе прямую военную помощь в случае угрозы. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что гарантии безопасности должны предоставлять несколько государств, а в каком объеме они готовы их предоставить, пока неизвестно: парламенты стран-гарантов могут и не согласиться на это.

По вопросам демилитаризации Украина настаивает на том, чтобы сохранить текущую численность войск, в то время как по мнению России она должна быть меньше в несколько раз и не иметь ряда дальнобойных систем. Политическое устройство Украины также является предметом переговоров: Россия будет настаивать на категорическом устранении праворадикальных политических группировок, которые сейчас оказывают России наибольшее сопротивление и наиболее активны в общественном пространстве на Украине.

Самым сложным является четвёртое направление переговоров о границах Украины, в котором пока нет признаков компромисса. Украинская сторона требует вывода российских войск на линию 23 февраля и не готова признать независимость Крыма и республик Донбасса, тогда как российские власти также не готовы уступить в данном вопросе.

По данным источника, близкого к администрации президента, все направления переговоров взаимосвязаны, и неудачный исход по одному из направлений лишь испортит результат. По словам источника в Госдуме, эффективному проведению переговоров могут способствовать успехи в спецоперации. Ещё один собеседник также полагает, что любой из четырёх блоков не будет работать без полной смены нынешней власти на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины идёт полным ходом и её военный потенциал во многом разрушен. Он добавил, что цели военной операции будут достигнуты в полном объёме, и выразил надежду на подписание официального документа по итогам переговоров между Москвой и Киевом.