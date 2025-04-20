Стали известны доказательства опасной сущности Илона Маска «Взгляд»: найдены доказательства опасной сущности Илона Маска

Фото: KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен и миллиардер, глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск стал фигурой, сильно меняющей американский политический ландшафт, пишет газета «Взгляд». Отмечалось, что Маск вершит судьбы целых ведомств, а его персона обросла слухами, которые обсуждают на национальном уровне.

Резкое и непредсказуемое поведение Маска пугает людей, и американская пресса старается вызнать о миллиардере больше любопытных фактов. Так, слухи о многочисленном потомстве Маска, зачатом через ЭКО, питают теории заговора о том, что он якобы готовит «армию детей».

Людей встревожило и то, как Илон Маск влез в дела Пентагона. Президент США Дональд Трамп лично запретил предпринимателю участвовать в любых совещаниях, в том числе военных, касающихся взаимодействия с Китаем.

Кроме того, многие подозревают, что Маск связан с закрытиями посольств США в ЮАР. На основании внутренних документов Госдепа The New York Times сообщила о закрытии 10 посольств в Южно-Африканской Республике, а с этой страной у Маска сложились очень натянутые отношения. У бизнесмена к ЮАР много претензий насчет того, как местные власти поступали с белым населением.

Уровень влияния Маска пока недостаточно высок, чтобы его приглашали на военные совещания, но предприниматель уже в состоянии принимать решения о закрытии целых ведомств и посольств. Многих пугает то, какое влияние получил непредсказуемый человек с непрозрачными амбициями.

Ранее сообщалось, что сына Маска от консервативной активистки Эшли Сент-Клер назвали Ромулом. Это имя носил один из основателей Рима. По легенде, Ромула и его брата-близнеца Рема выкормила капитолийская волчица. Как рассказало издание Daily Mail, Маск до сих пор официально не признал этого ребенка.