Стали известны детали вызова российского посла в МИД Южной Кореи МИД Южной Кореи рекомендовал России прекратить военное сотрудничество с КНДР

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МИД Южной Кореи рекомендовал России прекратить военное сотрудничество с КНДР, сообщило южнокорейское ведомство по итогам беседы с послом РФ в Сеуле Георгием Зиновьевым, сообщает ТАСС. Там отметили, что новый договор между Москвой и Пхеньяном нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Позицию Сеула до российского диппредставителя довел первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн.

Мы будем решительно реагировать вместе с международным сообществом на любые действия, которые угрожают нашей безопасности, — сказал южнокорейский министр.

В свою очередь в посольстве России в Сеуле сообщили, что Зиновьев на встрече в Министерстве иностранных дел Республики Корея заявил о неприемлемости попыток шантажа и угроз в адрес Москвы. Он напомнил, что сотрудничество между РФ и КНДР не направлено против третьих стран.

Ранее агентство «Рёнхап» писало, что Министерство иностранных дел Южной Кореи вызовет российского посла, чтобы выразить протест из-за подписанного с КНДР Договора о всеобъемлющем партнерстве. По данным собеседника агентства, в Сеуле остались недовольны пунктом соглашения, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по итогам личных переговоров в Пхеньяне. В МИД Южной Кореи выразили сожаление по этому поводу.