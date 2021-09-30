Стали известны детали встречи генпрокуроров России, Азербайджана и Армении

На встрече генпрокуроров России, Азербайджана и Армении были достигнуты договорённости, они заключаются в продолжении сотрудничества при посредничестве прокуратуры РФ. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. Встреча состоялась 23 сентября в Нур-Султане по инициативе российской стороны в рамках заседания Координационного совета генпрокуроров СНГ.

Основной целью этого сотрудничества является обеспечение стабильности в регионе, снижение напряжённости и оказание помощи друг другу в случае необходимости, — сказал Алиев.

По его словам, азербайджанская сторона на переговорах получила от Армении ряд обращений, которые находятся на стадии рассмотрения.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов обвинил Ереван в нарушении трёхсторонних договорённостей по Карабаху. По его словам, это замедляет темпы восстановительных работ на территории Карабаха, в частности, реализацию транспортных проектов и открытие коммуникаций.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.