Стали известны детали расследования наезда на людей в Ванкувере Полиция Ванкувера: наезд внедорожника на людей не был терактом

Фото: Rich Lam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ванкувер

Наезд внедорожника на людей в Ванкувере не был терактом, заявила полиция города в соцсети X. Инцидент произошел во время праздника филиппинской общины в честь Дня Лапу-Лапу недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит.

На данный момент мы уверены, что данный инцидент не был террористическим актом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, погибли в результате наезда машины на толпу в Ванкувере. Еще минимум шестеро получили травмы различной тяжести. Премьер-министр Марк Карни в своем аккаунте в X заявил, что он опустошен на фоне случившегося на фестивале. Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых, а также филиппино-канадской общине.

На кадрах с места происшествия видны разбросанные по всей дороге обломки авто, а также лежащие на земле пострадавшие. Раненым людям пытались оказать помощь очевидцы. Предположительно, виновник аварии был на черном внедорожнике. В ролике видно, что автомобиль разбит, у него серьезно смят капот. Злоумышленника уже задержали.

До этого в Мюнхене мужчина наехал на демонстрантов, пострадали минимум 15 человек. В МВД Баварии сообщили, что он оказался уроженцем Афганистана, просившим убежища. Мужчина не раз привлекал внимание правоохранителей из-за запрещенных веществ и магазинных краж.