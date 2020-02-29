https://static.news.ru/photo/209b7f52-5b3a-11ea-9c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщина в возрасте 50 лет из штата Вашингтон стала первой жертвой коронавируса на территории США. Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.

По его словам, женщина умерла от пневмонии, пределы страны она не покидала, сообщает телеканал CNN.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация американского лидера Дональда Трампа может принять решение о запрете на пересечение границы с Мексикой. Причиной стали опасения в связи с распространением коронавируса. Сейчас известно о трёх подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Мексике.