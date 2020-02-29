Женщина в возрасте 50 лет из штата Вашингтон стала первой жертвой коронавируса на территории США. Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.
По его словам, женщина умерла от пневмонии, пределы страны она не покидала,
Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация американского лидера Дональда Трампа может принять решение о запрете на пересечение границы с Мексикой. Причиной стали опасения в связи с распространением коронавируса. Сейчас известно о трёх подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Мексике.
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