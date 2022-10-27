Стали известны детали гибели американца на Украине CNN: погибшего на Украине американского наемника Джонса опознали по татуировкам

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тело погибшего гражданина США, принимавшего участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ и погишего в августе, удалось узнать по татуировке. Об этом сообщает телекомпания CNN. По данным СМИ, погибшего звали Джошуа Джонс, ему было 24 года. Сообщается, что его останки были обаружены в ДНР.

Украинцы сказали, что им удалось опознать тело Джонса по татуировкам и другим внешним признакам, — сообщает телеканал.

Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США сообщил ему о передаче тела сына. Это произошло в Запорожской области недалеко от Васильевки. останки будут отправлеы семье покойного в ближайшее время.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что между Киевом и Москвой состоялся обмен военнопленными. По словам советника Владимира Зеленского, украинская сторона вернула десять военных, включая одного офицера. Помимо этого, Киеву передали тело американского наемника Джошуа Алана Джонса.