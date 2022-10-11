Стали известны дата и место встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана Главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут встречу в Астане 14 октября

Фото: shutterstock

Главы МИД Армении, Азербайджана и России проведут трехстороннюю встречу 14 октября в Астане, сообщил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян. По его словам, переговоры состоятся по инициативе российской стороны, передает «Интерфакс».

По инициативе российской стороны 14 октября в Астане планируется проведение трехсторонней встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, — сказал Унанян.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что рабочие группы Азербайджана и Армении должны вскоре начать подготовку текста мирного соглашения. По его словам, это произойдет после того, как министры иностранных дел двух стран встретятся во второй раз.

В начале октября Алиев в Праге провел четырехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам азербайджанского лидера, эти переговоры придали положительный импульс мирному процессу между Баку и Ереваном. Алиев также отметил роль главы Евросовета в переговорном процессе.