Стали известны дата и место переговоров Лаврова и Байрамова Переговоры глав МИД России и Азербайджана пройдут 23 декабря в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров

Переговоры глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова пройдут 23 декабря в Москве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Дополнительная информация пока не приводится, передает РИА Новости.

23 декабря в Москве состоятся переговоры министров иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров и Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившуюся после перекрытия Лачинского коридора. Лавров выразил сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

Также Лавров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

Позднее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что армянская сторона попросила Москву отложить запланированную трехстороннюю встречу, поскольку первостепенная задача главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна — восстановление связи с Карабахом. Он добавил, что Ереван подтверждал свое участие в переговорах до перекрытия Лачинского коридора.