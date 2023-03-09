Стали известно, что скрывает Запад по делу о взрывах на «Северных потоках» Daily Telegraph: Запад не назовет причастного к ЧП на «Севпотоках» бизнесмена с Украины

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Британское издание Daily Telegraph сообщило, что страны Запада, вероятно, не станут публично раскрывать имя предпринимателя из Украины, который якобы причастен к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это делается для того, чтобы сохранить единство Запада в вопросе оказания военной помощи Киеву. Такую информацию изданию передали осведомленные источники.

Сообщается, что имя этого предпринимателя известно Daily Telegraph. Он попал под подозрения в связи с особым характером происшествий, которые могли намекать именно на его причастность. По словам источника газеты в европейских органах безопасности, бизнесмен находится в поле зрения следователей, при этом собеседник газеты не сказал, проходит ли он официально подозреваемым по делу.

7 марта в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что американские чиновники, изучившие разведданные, пришли к выводу, что диверсии на газопроводах в Балтийском море могла осуществить проукраинская группировка, не связанная с руководством Украины и президентом страны Владимиром Зеленским в частности. По версии NYT, в состав группы могли входить украинцы или россияне либо граждане обоих государств.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Эйдриенн Уотсон заявила, что СНБ не может подтвердить данные источников New York Times о причастности проукраинской группировки к диверсии на «Северных потоках». По ее словам, в NYT признали, что приведенные сведения не основаны на разведданных, предоставленных властями США. Спикер добавила, что расследованием произошедшего продолжают заниматься Германия, Швеция и Дания, призвав обращаться за комментариями к руководствам этих трех государств.