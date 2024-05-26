В Британии заявили о превосходстве РФ над странами Запада Sky News: РФ втрое быстрее Запада производит артиллерийские боеприпасы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Темпы производства артиллерийских боеприпасов в России в три раза превышают показатели западных стран, сообщил телеканал Sky News. При этом стоимость российского производства в четыре раза ниже.

Исследование Bain & Company на основе общедоступной информации показало, что российские заводы, по прогнозам, произведут или отремонтируют около 4,5 млн артиллерийских снарядов в этом году по сравнению с общим объемом производства около 1,3 млн в европейских странах и США, — говорится в тексте.

Ранее WSJ писал, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. При этом источники газеты не раскрывают, о каких именно государствах идет речь. В публикации отмечается, что страны Африки и Азии отклонили просьбы США о поставках Киеву вооружения и снарядов. Как отмечала газета, пока США колеблются в вопросе финансирования Украины, Чехия обращается к контактам времен холодной войны для поставки боеприпасов, в которых Киев нуждается больше всего.

Ранее Чехия нашла возможность получить за рубежом сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров. Президент страны Петр Павел добавил, что ситуацию на Украине в настоящий момент можно охарактеризовать как сложную: обстановка на поле боя значительно изменилась с прошлого года, она «нехорошая». Россия, заметил политик, научилась на ошибках, изменила тактику и перевела экономику на военный уровень.