Стало известно, кем был погибший в теракте турист Jerusalem Post: погибший в результате теракта в Тель-Авиве мужчина был гражданином Италии

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Погибший в результате теракта в Тель-Авиве мужчина был гражданином Италии. Среди пострадавших есть другие граждане этой страны, а также туристы из Великобритании. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Убитый мужчина был гражданином Италии, а раненые - гражданами Великобритании и Италии, - говорится в сообщении издания.

Эту информацию подтвердил и вице-премьер Израиля, глава МИД страны Антони Таяни. Он уточнил, что погибшего итальянца звали Алессандро Парини.

Инцидент произошел вечером 7 апреля на набережной Чарльза Кора в центре Тель-Авива. Автомобиль въехал в толпу людей, сбил несколько человек, после чего перевернулся. Водитель транспортного средства был нейтрализован оказавшимся рядом нарядом полиции.

По данным израильской медицинской службы «Маген Давид адом», один человек погиб, еще пятеро пострадали. В МИД страны при этом сообщается об одном погибшем и шести пострадавших.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов.