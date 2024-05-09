Стала известна судьба трех пропавших в горах Киргизии россиян Трое пропавших в горах Киргизии туристов из России нашлись

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Три российских туриста, которые пропали в горах Киргизии, были найдены спасателями живыми и здоровыми, сообщили в МЧС республики. Они не пострадали.

Россияне установили связь со своими знакомыми в Новосибирске, а с помощью беспилотников сотрудники МЧС смогли определить их местоположение. Всего в поисковых операциях участвовали 18 спасателей, включая группу «Эдельвейс», и два дрона.

Поиски начались 8 мая после того, как в МЧС поступило сообщение от Федерации спортивного туризма Киргизии. По предварительной информации, двум гражданам РФ 62 года, еще одному — 58 лет. Они пропали 30 апреля. Представители министерства республики сообщали, что дополнительная информация о разыскиваемых гражданах будет предоставлена по мере ее появления.

Ранее на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии потерялась незарегистрированная группа туристов из Москвы. Люди пропали на высоте 5000 метров. Спустя несколько часов сотрудники МЧС РФ успешно завершили поисково-спасательные работы. Россиян эвакуировали на высоту 3800 метров к своему палаточному лагерю, от медицинской помощи они отказались.