Стала известна позиция Турции по членству Швеции в НАТО Reuters: Турция не ратифицирует заявку Швеции в НАТО как минимум до конца ноября

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Турция не ратифицирует заявку Швеции в НАТО до встречи глав МИД стран Альянса 28–29 ноября, передает Reuters. По данным агентства, комиссия по иностранным делам турецкого парламента может возобновить обсуждение вопроса ратификации после встречи.

Reuters сообщает, что законопроект сначала должна ратифицировать комиссия парламента Турции, затем проголосует весь парламент — это голосование может произойти через несколько дней или недель после решения комиссии. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг разослал членам НАТО письмо, в котором назывались сроки принятия Швеции в НАТО. В документе утверждалось, что она должна войти в состав военного блока до встречи министров иностранных дел организации, которая пройдет 28–29 ноября.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия, безусловно, ответит на вступление Швеции в НАТО как на уровне мер и шагов военно-технического характера, так и на политическом уровне. По его словам, в этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Стокгольма в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений военного блока.