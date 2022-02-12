Стала известна повестка визита Шольца в Россию

В ходе визита в Россию канцлера Германии Олафа Шольца будут затронуты вопросы двусторонних отношений и ситуация вокруг Украины, сообщил источник в кабмине ФРГ, передаёт ТАСС. Щольц должен прибыть в Москву 15 февраля.

В первую очередь речь будет идти о ситуации вокруг Украины <...>. В ходе визита в Москву также будут затронуты двусторонние отношения, — рассказал источник.

Он добавил, что ещё одной «обязательной» темой переговоров станет форум «Петербургский диалог», работа которого сейчас приостановлена.

Ранее в ответ на заявление президента США Джо Байдена положить конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину Шольц отметил, что Германия и США «действуют абсолютно едино», говоря о судьбе газопровода. Канцлер добавил, что против России могут быть введены жёсткие санкции, это будут единые и согласованные меры со стороны Запада.

При этом, по мнению немецкого политолога Александра Рара, канцлер Германии попал под давление и со стороны элит США, и тех, кто видит перспективы в улучшении отношений с Россией. Он выразил надежду, что несмотря на это, Шольцу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным удастся вести диалог о европейской безопасности.

Ранее Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы, поскольку для Европы важно, чтобы войны не случилось.