Стала известна точная дата переговоров Лаврова и Блинкена

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля, передаёт «Российская газета» со ссылкой на представителя ведомства Марию Захарову. Очная встреча, по её словам, пока не планируется.

Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена, — сказала Захарова.

Накануне, 30 января, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Блинкен и Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прокомментирует ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, когда посчитает нужным это сделать. По его словам, пока точную дату в Кремле назвать не могут.

Ранее российская сторона получила письменный ответ от Североатлантического альянса и США на предложения по гарантиям безопасности. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что в документе «очень позитивные вещи», к которым он отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

Блинкен и Лавров последний раз встречались 21 января в Женеве.