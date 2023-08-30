Стала известна главная причина переворота в Габоне Африканист Корендясов: народ Габона устал от правящей семьи

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Переворот в Габоне произошел, так как жители страны устали от семьи Бонго, которая находится у власти еще с 1967 года, заявил NEWS.ru ведущий сотрудник Института Африки РАН и бывший посол Советского Союза и России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов. Он считает, что жадность и «паразитизм» правящей семьи погубили Габон, а народ республики начал это понимать.

В Габоне созрели новые политические силы, новое политическое и национальное сознание. Переворот показывает, что подход неоколониализма, с помощью которого западные страны сохраняли влияние на континенте, окончательно изжил себя, — подметил эксперт.

Африканист также рассказал, что в Габоне присутствуют в том числе и российские интересы, так как там есть большие запасы нефти, различные минералы и древесина отличного качества, из которой делают люксовую мебель.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала гражданам России временно не посещать Габон без острой необходимости. Такие заявление в ведомстве сделали после того, как военные республики объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. Как сообщают СМИ, военные выступили в эфире государственного телевидения и заявили, что распускают институты власти.