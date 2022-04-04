Названа дата заседания Совбеза ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по Украине назначено на 5 апреля. Соответствующая информация приводится в программе работы СБ ООН, передаёт ТАСС.

Заседание СБ ООН в соответствии с запросом как России, так и Украины назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по мск), — говорится в сообщении.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

Российская сторона запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг города Бучи под Киевом. Об этом сообщил в своём Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции после публикации фото- и видеозаписей из города Бучи в Киевской области.