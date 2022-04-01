Стала известна дата вынесения решения по экстрадиции Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд вынесет решение по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля, сообщила организация в Twitter. Постановление суда должно поступить на рассмотрение главе МВД Великобритании Прити Пател.

Следующее слушание [состоится] в Вестминстерском магистратском суде 20 апреля. Суд вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты, — говорится в сообщении.

В марте Верховный суд Британии отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США. Дело против журналиста перешло к главе МВД Британии Прити Пател для санкционирования процесса экстрадиции.

Власти США обвиняют основателя WikiLeaks в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом для получения доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В США журналисту грозит до 175 лет тюрьмы.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.