Названа дата похорон папы римского Франциска Ватикан назначил похороны папы римского Франциска на 26 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля, сообщили в Ватикане. До церемонии его тело будет находиться в соборе Святого Петра, где все желающие могут с ним проститься. Понтифик скончался 21 апреля на 89-м году жизни.

Похороны папы римского Франциска состоятся в 10:00 по местному времени (11:00 мск) в субботу, 26 апреля, на кладбище Святого Петра, — сказано в сообщении.

Там также добавили, что несколько глав государств и правительств уже объявили о своем участии в церемонии. Однако кто именно прибудет в Ватикан — не сообщается.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия определится насчет участия своих представителей в церемонии прощания с папой римским Франциском после того, как будет назначена дата похорон и формат самого мероприятия. Дипломат добавил, что, исходя из этой информации, также будет принято решение касательно уровня такого участия.

Тем временем пресс-служба Святого престола опубликовала первые фотографии скончавшегося папы римского в гробу. На снимках понтифик лежит в традиционном облачении. На Франциска надели белый головной убор — митру, а также красную накидку казулу. Вокруг гроба с папой расставлен караул швейцарских гвардейцев.