Стало известно, когда ООН изучит возможное нарушение конвенций Россией ООН 31 января вынесет вердикт по иску Украины к РФ из-за борьбы с терроризмом

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Международный суд ООН планирует вынести 31 января решение по существу по иску Украины к России о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, говорится в пресс-релизе инстанции. По мнению Киева, власти в Донецке и Луганске являются террористическими.

Международный суд ООН 31 января огласит решение по существу дела, касающегося применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, — отмечается в документе.

В ноябре стало известно, что представитель России не попал в состав Международного суда ООН впервые с момента его учреждения в 1945 году. На голосование вынесли пять высвобождающихся в суде вакансий по истечении срока полномочий в феврале 2024 года — Кирилла Геворгяна из России, Хилари Чарлзуорт из Австралии, Патрика Липтона Робинсона из Ямайки, Джана Донохью из Соединенных Штатов и Мохамеда Беннуны из Марокко.

По результатам тайного голосования в состав международного суда избрали представителей Румынии, Мексики, ЮАР и США, которые приступят к своей работе 6 февраля. Место россиянина заняла переизбранная представительница Австралии.

Международный суд ООН находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) и является главным судебным органом организации. Суд разрешает юридические споры между государствами в соответствии с международным правом.