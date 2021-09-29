Стала известна дата чрезвычайного саммита G20 по Афганистану

Экстренное совещание стран — членов группы двадцати (G20) по проблемам Афганистана пройдет 12 октября. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает ТАСС.

Скажу о ближайших международных событиях. Чрезвычайный саммит по Афганистану состоится 12 октября, — сообщил Драги.

Италия в настоящий момент председательствует в G20. Ей же принадлежит и инициатива собраться, чтобы обсудить ситуацию в этой стране после вывода иностранных войск в рамках миссии НАТО. Кроме того, итальянские власти выступают за то, чтобы привлечь к решению проблемы Россию, Китай и Турцию.

По данным агентства, Драги по телефону уже обсуждал такую возможность с президентом РФ Владимиром Путиным.

О ситуации в Афганистане говорили также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава МИД России Сергей Лавров в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов 21 сентября наряду с коллегами из «афганской тройки» — Китая и Пакистана — принял участие во встрече в Кабуле с руководством движения «Талибан» (запрещено в РФ) и главой временного правительства Афганистана муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом.