Кулеба назвал цель «Крымской платформы»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в рамках «Крымской платформы» будет идти работа над устранением пробелов в санкционной политике в отношении России. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте издания «Новое время».

При этом, по словам главы ведомства, усиления санкций против России будет недостаточно для «освобождения» Крыма.

Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий, — сказал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму «с радостью» примут украинскую власть. По его словам, именно с ней полуостров вернётся к жизни. Однако он также добавил, что физически вернуть под контроль Украине территорию Крыма пока сложнее, чем «завоевать мозги» его жителей.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.