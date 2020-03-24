https://static.news.ru/photo/31786d1e-6e66-11ea-be00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Tao/Xinhua/Global Look Press

Виртуальная встреча в верхах «Группы двадцати» будет дополнена лидерами Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии. Также 26 марта присоединятся к мероприятию под председательством саудовского короля представители девяти международных организаций.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство уточняет, что участниками станут следующие международные организации: ООН, группы Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой организации, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Совета по финансовой стабильности, Международной организации труда, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития.

Кроме того, к встрече в верхах будут допущены региональные представители двух континентов — Вьетнам и Объединённые Арабские Эмираты, ЮАР и Руанда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в настоящее время по дипломатическим каналам идёт процесс согласования первого саммита G-20 в видеоформате. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, главной темой обсуждения на саммите будут меры по борьбе с коронавирусом нового типа. Также главы государств обсудят ситуацию, связанную с распространением COVID-19.