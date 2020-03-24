Виртуальная встреча в верхах «Группы двадцати» будет дополнена лидерами Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии. Также 26 марта присоединятся к мероприятию под председательством саудовского короля представители девяти международных организаций.
Об этом
Кроме того, к встрече в верхах будут допущены региональные представители двух континентов — Вьетнам и Объединённые Арабские Эмираты, ЮАР и Руанда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в настоящее время по дипломатическим каналам идёт процесс согласования первого саммита G-20 в видеоформате. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, главной темой обсуждения на саммите будут меры по борьбе с коронавирусом нового типа. Также главы государств обсудят ситуацию, связанную с распространением COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен