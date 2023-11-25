Стал известен результат обследования легких папы римского Ватикан: у папы римского после КТ не выявили легочных осложнений

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Папа римский Франциск

Главе Римско-католической церкви Франциску в субботу, 25 ноября, провели компьютерную томографию, чтобы проверить вероятность легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола. Результаты обследования оказались отрицательными и понтифик вернулся в свои покои.

Вскоре после полудня папе Франциску провели компьютерную томографию в больнице «Джемелли Изола» в Риме, чтобы исключить риск легочных осложнений. Исследование дало отрицательный результат, и папа вернулся в Дом святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане. — NEWS.ru.), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что все мероприятия с участием 86-летнего понтифика, уроженца Аргентины, откладываются. Причиной называлось его «легкое гриппозное состояние»

Накануне Франциск предложил главе Русской православной церкви Кириллу провести в конце ноября — начале декабря личную встречу в Дубае. Такой церковный саммит стал бы уже не первым в истории двух ветвей христианства.

В конце октября сообщалось, что жертвами сексуальных домогательств в испанской католической церкви стали более двух тысяч детей. По ее данным, более тысячи священнослужителей и мирян подозреваются в педофилии в Испании.