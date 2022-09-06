Стал известен новый состав правительства Великобритании

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Канцелярия премьер-министра Великобритании объявила новый состав Кабмина. Так, новым главой британского МИД назначен министр образования Джеймс Клеверли. На этом посту Клеверли сменил Лиз Трасс, которая возглавляла внешнеполитическое ведомство с сентября прошлого года.

Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли был назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития, — передает заявление Sky News.

Экс-министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг назначен министром финансов. Бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман возглавила МВД Великобритании. Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны.

Ранее стало известно, что новым вице-премьером и главой Минздрава в кабинете Трасс назначена министр труда страны Терез Коффи.

6 сентября лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства. Трасс была избрана на этот пост 5 сентября. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Политик станет третьей женщиной — премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи после избрания она поблагодарила бывшего главу кабмина за реализацию Brexit, победу над Лейбористской партией и ее экс-лидером Джереми Корбином, борьбу с коронавирусом, а также за ответ на внешнюю политику России.