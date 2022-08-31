Политолог рассказал, как в Польше относятся к Горбачеву Польский политолог Корейба: СССР развалился бы независимо от действий Горбачева

Фото: Frederic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Борис Горбачев

В Польше бывший президент СССР Михаил Горбачев не очень известен как историческая личность, поэтому отношение к нему равнодушное, заявил польский политолог Якуб Корейба в беседе с NEWS.ru. В частности, для молодого поколения это «восковая фигура» из другой — древней — эпохи, которая не имеет ничего общего с нынешней реальностью. Тогда как для представителей польской элиты он скорее предстает трагическим персонажем, не сумевшим воплотить в реальность свои задумки.

Если послушать представителей [польской] элиты, особенно тех, кто жил в те времена и общался с Горбачевым, можно понять, что это некий такой трагический персонаж, потому что ничего из того, что он хотел, не сбылось. А все хорошее, что ему приписывают сейчас российские так называемые либералы... Вряд ли он этого действительно хотел, — заметил Корейба.

Политолог добавил, что Советский Союз развалился бы независимо от того, хотел или не хотел бы этого Горбачев. По его словам, в Польше вообще не привыкли преувеличивать влияние одной личности на ход исторических событий.

Мы в Польше не склонны преувеличивать роль единицы личности в истории. Советский Союз, по нашему мнению, развалился бы независимо от того, что хотел или не хотел, делал или не делал Горбачев — по объективным причинам, — отметил Корейба.

Главной заслугой бывшего президента СССР, по мнению политолога, стало то, что Горбачев не помешал развитию неизбежных исторических процессов и стал уроком для сегодняшних правителей.

<...> Главная его заслуга это то, что он не сильно помешал развитию неизбежных, объективных исторических процессов. Горбачев, с моей точки зрения, и это очень важный урок для сегодняшних правителей России, символ того, что есть силы выше воли отдельных людей, даже если в их руках сосредоточена невероятная власть, — заключил собеседник.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории. Гутерриш также добавил, что советский политик больше, чем кто-либо другой, сделал для мирного завершения холодной войны.