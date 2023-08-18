США жаждут наказать Турцию за помощь России в обходе санкций WSJ: США разрабатывают меры против Турции за помощь России с обходом санкций

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Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций в отношении Турции за помощь России в обходе санкций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом они уточнили, что Вашингтон хочет избежать введения санкций против Анкары. На данный момент меры против Турции находятся в стадии разработки, уточняют авторы.

Как рассказали собеседники WSJ, американские власти на протяжении долгого времени пытаются убедить Турцию перестать оказывать поддержку России в обходе санкций. Вашингтон и Анкара постоянно находятся на связи и информируют друг друга о помощи РФ и возможных последствиях за принимаемые решения.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не присоединятся к санкциям США и ЕС против России. Он подчеркнул, что Анкара исходит из своей выгоды и процветания.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз рассчитывает ввести санкции против стран, которые помогают России обойти европейские ограничения. Рестрикции будут введены в первую очередь в отношении тех государств, которые не смогут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами и технологиями.