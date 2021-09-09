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В Белом доме США заявили об отсутствии уважения к талибам

09:55, 09 сентября 2021
В Белом доме США заявили об отсутствии уважения к талибам Джен Псаки Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Власти США не считают участников «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) уважаемыми членами международного сообщества и не обещали признавать объявленное ими правительство в Афганистане. Взаимодействие с боевиками сегодня происходит в вопросах возвращения граждан, по сей день находящихся на афганской территории. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности не считает, что «Талибан» — уважаемые, ценные члены мирового сообщества. Мы не заявляли, что собираемся его признавать новое правительство,сказала она.

Псаки уточнила, что перед принятием конкретных решений по Афганистану Вашингтон будет следить за действиями талибов.

Ранее сообщалось, что США намерены организовать новые вывозные рейсы из Афганистана и уже получили разрешение на свободу передвижения от «Талибана». По словам властей, в настоящее время в Исламской Республике остаются около 100 американских граждан. Однако, как сообщается, представители США в деятельности страны не задействованы.

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