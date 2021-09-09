В Белом доме США заявили об отсутствии уважения к талибам

Джен ПсакиФото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Власти США не считают участников «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) уважаемыми членами международного сообщества и не обещали признавать объявленное ими правительство в Афганистане. Взаимодействие с боевиками сегодня происходит в вопросах возвращения граждан, по сей день находящихся на афганской территории. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности не считает, что «Талибан» — уважаемые, ценные члены мирового сообщества. Мы не заявляли, что собираемся его признавать новое правительство, — сказала она.
Псаки уточнила, что перед принятием конкретных решений по Афганистану Вашингтон будет следить за действиями талибов.
Ранее сообщалось, что США намерены организовать новые вывозные рейсы из Афганистана и уже получили разрешение на свободу передвижения от «Талибана». По словам властей, в настоящее время в Исламской Республике остаются около 100 американских граждан. Однако, как сообщается, представители США в деятельности страны не задействованы.