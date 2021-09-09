В Белом доме США заявили об отсутствии уважения к талибам

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) позволят 200 американцам, а также гражданам других государств покинуть Афганистан. Они смогут улететь на чартерных рейсах. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что отправление самолётов может начаться уже 9 сентября. По данным агентства, об этом с талибами договорился спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Ранее сообщалось, что семь вооружённых американцев из...