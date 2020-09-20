США заявили об отказе выводить ядерное оружие из Европы

https://static.news.ru/photo/0d066fe4-fbdd-11ea-a83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты не намерены выводить ядерное вооружение с европейской территории. Об этом заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Рассуждая о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), он подчеркнул, что Вашингтон готов обсуждать с Россией любые другие договорённости, кроме этой.

По его словам, между Соединёнными Штатами и РФ может быть заключён некий меморандум по контролю над вооружениями, при этом он не будет требовать какой-либо ратификации. Биллингсли подчеркнул, что Вашингтон готов говорить с Россией о гарантиях ядерного сдерживания, однако США не будут вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования. Также спецпосланник президента добавил, что американская сторона не требует подобных обещаний от России, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее, как писал NEWS.ru, Биллингсли заявлял, что Вашингтон выдвинет новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва не примет их предложение до окончания президентской гонки в США.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.