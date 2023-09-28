США заявили об отчаянии Зеленского из-за выборов на Украине Экс-агент MI6 Крук: США требуют от Зеленского выборы на Украине, а он не хочет

Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в истерике, потому что Соединенные Штаты намерены заставить Киев провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По мнению аналитика, Зеленский «находится в заложниках у западных лидеров», которые контролируют каждое его действие.

Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы, — констатировал он.

По мнению эксперта, эти переживания связаны с растущим недовольством населения. Многие украинцы считают, что именно Зеленский несет ответственность за высокий уровень коррупции в стране.

Ранее сообщалось, что Зеленский осознает, что он может переизбраться только при условии продолжения боевых действий, нагнетания военной истерии и проведения языческих ритуалов. И мифических обещаний скорых «перемог». Любое урегулирование конфликта обратится против него и всей выстроенной им конструкции. Если придет мир, то с большой долей вероятности вскроются многие коррупционные схемы на самом высоком уровне. И после этого судьба Зеленского окажется крайне печальной. Достаточно озвучить реальную цифру потерь на фронте, которых можно было бы избежать, если бы еще в Стамбуле пришли к формуле урегулирования.