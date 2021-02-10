США заявили о сохранении требований по С-400 в Турции

https://static.news.ru/photo/dc1a7b66-6be2-11eb-8ac9-96000091f725_660.jpg Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Loook Press

Госдеп не отказался от требований отказа Турции от купленных ранее российских ЗРС С-400. При этом Анкара выказала новые инициативы по данному вопросу.

Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Наша политика в отношении С-400 не изменилась, — цитирует Прайса в ответ на предложение Турции о готовности пустить в ход российские ЗРС не на постоянной основе ТАСС.

По мнению Прайса, российские системы несовместимы с военной техникой НАТО, так как угрожают безопасности технологий Альянса. К тому же они «не соответствуют» обязательствам Турции как члена НАТО.

Прайс подтвердил, что Вашингтон требует от Анкары избавления от уже купленных С-400. Эта сделка, по мнению дипломата, привела к применению санкций в рамках CAATSA в декабре прошлого года.

При этом представитель американского МИД отказался пояснить, рассматривает ли вообще новая администрация США вышеупомянутую инициативу Турции.

У нас очень глубокая обеспокоенность по поводу системы С-400 и системы С-400 применительно к союзнику по НАТО, — цитирует дипломата издание в ответ на вопрос, что новая идея Анкары позволяет США и Турции выйти на преодоление противоречий вокруг российской ЗРС.

Также Прайс заверил, что новый госсекретарь Энтони Блинкен не собирается задевать главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, воздерживаясь от телефонного разговора с ним.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США не собираются создавать с Турцией рабочую группу для урегулирования санкций из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.