США заявили о «резервной помощи» Украине для борьбы с РФ в Донбассе

Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

США резко уменьшают число противоракетных систем на Ближнем Востоке в рамках реорганизации военного присутствия в регионе. Внимание вооружённых сил США будет сконцентрировано на вызовах, идущих со стороны Москвы и Пекина, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники издания отметили, что сокращение военной техники, о котором не объявлено, большей частью затронет Саудовскую Аравию. В частности, оттуда вывезут систему заатмосферного перехвата THAAD. Также восемь противоракетных батарей Patriot будут...