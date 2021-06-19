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США заявили о «резервной помощи» Украине для борьбы с РФ в Донбассе

02:05, 19 июня 2021
Джен Псаки Джен Псаки Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о подготовке Штатами резервных средств помощи Украине на случай обострения ситуации в Донбассе. США продолжают настаивать на том, что Россия участвует в конфликте на востоке Украины, пишет ТАСС.

По утверждениям Псаки, Америка подготовила «резервные средства» на случай «дальнейшего вторжения» России на Украину.

Мысль о том, что мы удерживали помощь Украине в сфере безопасности, является абсурдной. Только на прошлой неделе, в преддверии саммита США — Россия, мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности объёмом $150 млн, включая помощь летального характера. В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную конгрессом [США] в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря.

Как сообщалось ранее, администрация президента США решила приостановить военную помощь Украине. Изначально она фигурировала как ответ на «агрессивные передвижения российских войск» этой весной, сообщает Politico.

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