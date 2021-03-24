США заявили о поддержке НАТО в сдерживании России

https://static.news.ru/photo/c0de6410-8c9f-11eb-b28b-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/SecBlinken

Соединённые Штаты выразили поддержку НАТО в подходе к России через сдерживание и оборону. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США продолжают поддерживать два пути подхода к России — через усиление сдерживания и оборону, в том числе с помощью боеспособных войск в восточной части нашего Альянса, — написал Блинкен в Twitter.

The U.S. continues to support @NATO âs dual-track approach to Russia by enhancing our deterrence and defense, including with combat-ready troops in the eastern part of our Alliance. pic.twitter.com/jxwKU91CAF — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 24, 2021

Глава американского Госдепа во вторник и в среду в Брюсселе впервые лично встретился с главами МИД 30 стран Североатлантического альянса. Основной темой встречи стало обсуждение изменений в рамках стратегии «НАТО-2030». Также речь шла о выводе войск из Афганистана и об отношениях с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз назвал Россию главной угрозой Альянсу. Как писал NEWS.ru, он заявил, что Альянс работает над укреплением сотрудничества с Евросоюзом, между разведывательными службами стран и улучшает киберзащиту. По его словам, это является ответом на действия России, представляющей угрозу в разных сферах. При этом он пообещал продолжать пытаться вернуть Москву к работе в рамках Совета Россия — НАТО.