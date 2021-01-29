США заявили о пересмотре отношений с Китаем

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Администрация нового президента США Джо Байдена намерена пересмотреть все сферы взаимоотношений с Китаем. Об этом объявила пресс-секретарь американского президента Дженнифер Псаки.

По её словам, ревизии подвергнется в том числе и торговля.

Всё, что сделала предыдущая администрация, находится в процессе переоценки с точки зрения нашего подхода к обеспечению национальной безопасности​, — приводит слова Псаки ТАСС.

При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос, считают ли в Белом доме действующими существующие торговые соглашения с КНР. Тем не менее она подчеркнула, что Штаты намерены подходить к этому вопросу с позиции силы. Таким образом, команда Байдена намерена решить «целый ряд вопросов, не только экономических, но также стратегических и вопросов безопасности».

США долгое время пытались добиться от КНР новой торговой сделки, однако администрация предыдущего президента Дональда Трампа смогла заключить лишь первую фазу соглашения, которую Байден публично называл «провальной». Соглашение Вашингтон и Пекин подписали в январе 2020 года. Согласно документу, Китай обязался увеличить закупки американских товаров на сумму около $80 млрд в течение двух лет — на $50 млрд в сфере энергетики и на $33 млрд в сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, Китай согласился потратить $35 млрд на американский сектор услуг.

Однако несколько месяцев спустя, когда стало понятно, что дальше подписанного соглашения дело не пойдёт и что выполнение уже достигнутых договорённостей под вопросом, между сторонами возник целый ряд противоречий. Недовольный таким положением вещей Трамп даже допустил разрыв бизнес-сотрудничества двух стран. По его словам, в КНР отнеслись к Америке не «должным образом».

Как писал NEWS.ru, американский политолог Кристофер Лейн спрогнозировал скорую войну США с Китаем. По его мнению, обе страны конкурируют за международный престиж и конфликт может вспыхнуть из-за множества горячих точек. Политолог уверен, что Вашингтон и Пекин находятся на пути, который ведёт их к грядущему столкновению.