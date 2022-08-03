США заявили о готовности в любое время продолжить переговоры с РФ по СНВ-3 Госдеп США: возобновление переговоров с РФ по СНВ-3 связано с ситуацией вокруг Украины

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Заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс заявила о том, что США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3. Ее слова приводит РИА Новости. Дженскинс отметила, что вопрос со сроками можно увязать с ситуацией вокруг Украины.

Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет, — сказала представитель американского Госдепа.

По ее словам, США готовы вернуться к переговорам, едва Россия «проявит добрую волю» в ситуации на Украине.

Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент, — отметила замгоссекретаря.

Она также добавила, что Штаты наблюдают прогресс на пути к сокращению ядерных запасов «двух крупнейших ядерным держав» и надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отсутствие замены СНВ-3 по истечении срока его действия самым негативным образом скажется на международной безопасности и стабильности. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости скорее начать переговоры, но Вашингтон «де-факто не проявляет интереса к каким-либо субстантивным контактам».

СНВ-3 — двухсторонний договор между Россией и США о сокращении каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов. Он был заключен в 2010 году на десятилетний срок. В 2011-м соглашение вступило в силу. Срок действия соглашения заканчивается 5 февраля 2026-го.