США заставят Зеленского сесть за стол переговоров FP: Вашингтон заставит Киев сесть за стол переговоров

Фото: Ukrainian President'S Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американское руководство будет оказывать давление на Киев с целью заключения мира с Россией путем переговоров в том случае, если конфликт затянется, пишет Foreign Policy. Одним из условий могут стать растущие расходы США на военную и финансовую поддержку Украины. Автор материала добавил, что цель Вашингтона также заключается в том, чтобы оказываемая помощь Украине не привела к началу третьей мировой войны.

Если конфликт на Украине затянется и расходы США продолжат расти, Белый дом начнет давить на Украину с целью достижения мира путем переговоров с Москвой, — сказано в публикации.

Президент Украины неоднократно высказывался о нежелании проводить переговоры с Москвой, а также заявлял о необходимости нанесения превентивных ударов по России.

Американский геополитический и социальный аналитик Майкл Уитни ранее заявил, что правительство Украины намеренно отказывается от мирных переговоров, чтобы втянуть Россию в затяжной конфликт. В Киеве, по его словам, рассчитывают, что таким образом получится истощить ресурсы Москвы и разрушить экономику страны. Журналист добавил при этом, что президент Путин вступился вовремя за жителей Донбасса.

Он назвал геноцидом действия украинского руководства по отношения к русскоязычному населению страны. Уитни добавил, что западные страны продолжают поддерживать Украину, ничего не зная «о преступлениях киевского режима».