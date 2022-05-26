США защитят Россию от северокорейских хакеров Власти США захотели заморозить активы хакеров КНДР после нападения на структуры России

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Власти США захотели заморозить активы северокорейской киберструктуры Lazarus Group, которая якобы атаковала в числе прочего российские оборонные компании и предприятия энергетического сектора, пишет РИА Новости со ссылкой на проект резолюции в СБ ООН. Источник сообщил агентству, что голосование по проекту намечено на четверг. Lazarus Group, по данным США, специализируется на кибершпионаже, краже данных, денег и деструктивных вредоносных операциях.

В 2020 году Lazarus Group проводила кибероперации против немецких и российских оборонных компаний, а также российского энергетического сектора и сектора информационных технологий, — сказано в приложении к резолюции.

По мнению представителей США, северокорейские хакеры своей деятельностью способствуют обходу санкций со стороны КНДР.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее предостерегла мировое сообщество от попыток умиротворения России и заявила, что лично готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. Она подчеркнула, что России нужно противопоставить силу. Глава британского внешнеполитического ведомства отметила, что санкционная политика против России должна быть усилена. Дипломат добавила, что западный мир не должен позволить развернуть ещё более продолжительный и тяжёлый конфликт на Украине.