США засекретили план по расширению военной инфраструктуры в мире

Сдерживание влияния России и Китая остаётся основным приоритетом Пентагона. К такому выводу оборонное ведомство пришло после почти девятимесячной ревизии политики по дислокации сил в разных уголках мира. Несмотря на анонсированные на этом фоне планы по укреплению американской военной инфраструктуры на острове Гуам и в Австралии, обзор, проведённый Пентагоном, продемонстрировал, что установленное при предыдущей администрации «расположение сил во всём мире было правильным», говорят официальные лица. Часть этого анализа пришлось засекретить.

Ревизия глобальной дислокации сил, которая стартовала после вступления в должность президента Джо Байдена, подтвердила убеждённость американских стратегов в том, что приоритетными должны оставаться китайское и российское направления.

Комментируя выводы обзора, официальные лица Пентагона заявили, что их ведомство действительно рассчитывает усилить сотрудничество с союзниками и партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе. Это включает в себя укрепление военной инфраструктуры, в том числе в Австралии и на острове Гуам, чтобы эффективнее противостоять КНР.

Двумя месяцами ранее министр обороны Австралии Питер Даттон отмечал , что его страна договорилась с Вашингтоном о расширении американского военного присутствия, в том числе о размещении боевых самолётов на ротационной основе. Кроме того, государства договорились создать совместную материально-техническую инфраструктуру и комплекс технического обслуживания.

Американские официальные лица не раз говорили о существующих проблемах в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, занимавший до апреля этого года пост главы Индо-тихоокеанского командования Вооружённых сил (ВС) США адмирал Фил Дэвидсон предупреждал , что США попросту не готовы к опасностям, которые якобы могут исходить от китайских ракет.

defense.gov

«Конфронтационные схемы»

Выход обзора совпал с усилением звучащих в адрес России обвинений по поводу наращивания сил вблизи украинских рубежей. Так, выступая на регулярном брифинге, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заметил , что американская сторона внимательно наблюдает за пограничной ситуацией.

А что касается численности, я бы не стал сейчас давать оценки тому, что мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их (российских. — NEWS.ru) сил, ­— отметил представитель оборонного ведомства. — Я, конечно, не могу говорить об их намерениях, но мы по-прежнему считаем, что любые эскалационные или агрессивные действия вызовут большую обеспокоенность не только у США, но и у наших союзников и партнёров на Европейском континенте.

В связи с этим неудивительно, что вопрос об усилении «восточного фланга» НАТО был затронут военным обзором. Комментируя обнародование документа, и. о. заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заметила, что анализ ведомственной политики доказал, что на европейской арене Вашингтон должен сохранить акцент на необходимости «сдерживать российскую агрессию».

Москва эти обвинения отвергает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 30 ноября, что американской стороной в регионе «внедряются откровенно конфронтационные схемы». При этом Россию упрекают в милитаризации «те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах».

Впрочем, возможно, обзор глобальной дислокации американских сил Россию беспокоить не должен. В частных разговорах высокопоставленные чиновники Пентагона, которых цитируют западные СМИ, преуменьшили вероятность каких-либо радикальных сдвигов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На восточном фронте без перемен

По словам этих же официальных лиц, команда Байдена сочла необходимым пересмотр дислокации из-за недоверия к подходам, которые практиковал предыдущий президент США Дональд Трамп. Предшественник нынешнего главы Белого дома также считал Россию и Китай приоритетными «угрозами», однако с большим скепсисом смотрел на необходимость сохранения традиционных трансатлантических связей.

Часто происходило обесценивание вклада и коммуникации союзников и партнёров, что подрывало авторитет США и с трудом завоёванное доверие, — характеризуют источники AFP президентство Трампа.

Тем не менее обзор Пентагона показал, что радикально менять свою линию Вашингтону не нужно.

В совокупности мы поняли, что расположение сил во всём мире было правильным, — заявил один из высокопоставленных источников Wall Street Journal.

Опрошенные же журналом Breaking Defense аналитики и вовсе говорят , что подобная ревизия, инициированная оборонным ведомством, никогда не приведёт к серьёзным изменениям в глобальном размещении войск из-за ресурсоёмкости такой «перенастройки».

Тем не менее часть обзора всё равно осталась засекреченной , чтобы «не давать противникам каких-либо преимуществ».

Как заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин, фактически Байден делает то, что во многом хотел сделать Трамп, однако «не мог завершить из-за нехватки времени или того, что его импульсивные тактические решения временами противоречили стратегическим целям».

Политика Байдена в этом плане отличается большей планомерностью. США частично сокращают военное присутствие на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, при этом усиливая свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и — в меньшей степени — в Европе. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Процесс происходит не очень быстро, однако всё равно отражает смещение основных приоритетов США на противостояние в первую очередь с Китаем и во вторую очередь с Россией, подытожил собеседник NEWS.ru.