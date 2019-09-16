США рассматривают возможность военного ответа в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам президента Дональда Трампа, Вашингтон ждёт только сигнала от Эр-Рияда. Между тем госсекретарь Майкл Помпео, не дожидаясь оценки саудовской стороны, обвинил в атаках Иран, хотя ответственность за них ранее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, пригрозившие повторить налёт дронов. Учитывая, что отношения США и Ирана и без того переживали период напряжённости, атаки на союзника могут стать поводом к началу боевых действий.

Торги на биржах 16 сентября начались с резкого скачка цены на нефть. В первые же секунды открытия азиатских бирж цена нефти Brent поднялась на 19%, до $71, но затем упала, поэтому днём рост стоимости чёрного золота составил около 10%. Это стало результатом того, что атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco вынудили её вдвое сократить объёмы добычи, что составляет 5% от мирового производства.

saudiaramco.com

Президент США Дональд Трамп распорядился открыть нефтяные резервы страны и заверил своих сограждан, что они не столкнутся с нехваткой энергоносителей. Одновременно с этим газета Washington Post сообщила, что его администрация рассматривает возможность военного ответа на атаки, в которых одни винят йеменских повстанцев, аффилированных с Ираном, а другие возлагают ответственность напрямую на Тегеран.ю

Были затронуты нефтяные поставки Саудовской Аравии, — написал Дональд Трамп в Twitter. — Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виновен. Мы заряжены и готовы к бою. Но мы ждём от королевства (Саудовской Аравии. — News.ru) оценки по поводу того, кто, по их мнению, ответственен за атаку и на каких условиях мы будем действовать.

Официально ответственность за удар по нефтяным объектам взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они назвали это ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском конфликте. Официальный представитель повстанческих войск генерал Яхья Саре заявил, что в ударах по НПЗ рядом с городами Абкайк и Хурайс участвовали десять дронов, и намекнул, что скоро саудовские нефтяные объекты может ждать ещё одна подобная атака. Хотя хуситы утверждают, что способны проводить такие операции самостоятельно, влиятельные «ястребы» в США в это не верят и винят в них Иран, который взаимодействует с йеменскими боевиками и может осуществить комбинированную атаку.

На фоне призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на источник мировых поставок нефти, — заявил госсекретарь Майкл Помпео. — Мы призываем все страны открыто и однозначно осудить иранские атаки.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф отверг обвинения США в причастности к операции против Саудовской Аравии, но иранские военные намекнули, что если потребуется, готовы ответить на любые действия США. Так, командующий ВКС Корпуса стражей Исламской революции генерал Амир Али Хаджизадех заявил в интервью Tehran Times, что американские эсминцы и фрегаты находятся в зоне досягаемости иранских ракет и они готовы нанести удар, «как только США покажут свою реакцию».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский Конгресс разделился по вопросу возможного ответа на удары по нефтяным объектам союзника. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал разбомбить иранские НПЗ. А противники Трампа возмутились тем, что он поставил американскую реакцию в зависимость от Эр-Рияда, а не Конгресса, как это полагается по закону.

Господин президент, Конституция Соединённых Штатов чётко говорит, что войну объявляет Конгресс, а не президент, — написал в Twitter сенатор-демократ и кандидат в президенты Берни Сандерс. — И Конгресс не даст вам полномочий начать ещё одну разрушительную войну на Ближнем Востоке только потому, что жестокий диктаторский режим в Саудовской Аравии сказал вам это сделать.

Берни Сандерс прав, но это положение Конституции США уже не раз обходилось. Например, Барак Обама так и не получил одобрения Конгресса на участие американских войск в ливийской операции. Однако американские эксперты по Ближнему Востоку полагают, что Трамп и не собирается начинать полномасштабную военную кампанию. Он не раз заявлял, что против участия американских войск в конфликтах за рубежом. Кроме того, в следующем году в США состоятся президентские выборы, а ввязывание в войны на другом конце света — непопулярный шаг.

Трамп, на самом деле, умно поступил, перекинув мячик к саудовцам, — заметил в своём микроблоге глава Центра ближневосточных исследований Университета Оклахомы Джошуа Лэндис. — Это в стиле Обамы: он отослал решение о бомбёжках в Сирии в Конгресс, зная, что тот не его поддержит. Саудовская Аравия не поддержит войну с Ираном, на которой будет лежать печать её участия. Они бы поддержали войну США с Ираном, если бы могли спрятаться за спиной Америки. Но если им самим необходимо встать на передовую, они проиграют.

Руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин в разговоре с News.ru также отметил, что полномасштабной войны между США и Ираном, вероятнее всего, ждать не стоит.