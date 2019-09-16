США рассматривают возможность военного ответа в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам президента Дональда Трампа, Вашингтон ждёт только сигнала от Эр-Рияда. Между тем госсекретарь Майкл Помпео, не дожидаясь оценки саудовской стороны, обвинил в атаках Иран, хотя ответственность за них ранее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, пригрозившие повторить налёт дронов. Учитывая, что отношения США и Ирана и без того переживали период напряжённости, атаки на союзника могут стать поводом к началу боевых действий.

Торги на биржах 16 сентября начались с резкого скачка цены на нефть. В первые же секунды открытия азиатских бирж цена нефти Brent поднялась на 19%, до $71, но затем упала, поэтому днём рост стоимости чёрного золота составил около 10%. Это стало результатом того, что атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco вынудили её вдвое сократить объёмы добычи, что составляет 5% от мирового производства.

saudiaramco.com

Президент США Дональд Трамп распорядился открыть нефтяные резервы страны и заверил своих сограждан, что они не столкнутся с нехваткой энергоносителей. Одновременно с этим газета Washington Post сообщила, что его администрация рассматривает возможность военного ответа на атаки, в которых одни винят йеменских повстанцев, аффилированных с Ираном, а другие возлагают ответственность напрямую на Тегеран.ю

Были затронуты нефтяные поставки Саудовской Аравии, — написал Дональд Трамп в Twitter. — Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виновен. Мы заряжены и готовы к бою. Но мы ждём от королевства (Саудовской Аравии. — News.ru) оценки по поводу того, кто, по их мнению, ответственен за атаку и на каких условиях мы будем действовать.

Официально ответственность за удар по нефтяным объектам взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они назвали это ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском конфликте. Официальный представитель повстанческих войск генерал Яхья Саре заявил, что в ударах по НПЗ рядом с городами Абкайк и Хурайс участвовали десять дронов, и намекнул, что скоро саудовские нефтяные объекты может ждать ещё одна подобная атака. Хотя хуситы утверждают, что способны проводить такие операции самостоятельно, влиятельные «ястребы» в США в это не верят и винят в них Иран, который взаимодействует с йеменскими боевиками и может осуществить комбинированную атаку.

На фоне призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на источник мировых поставок нефти, — заявил госсекретарь Майкл Помпео. — Мы призываем все страны открыто и однозначно осудить иранские атаки.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф отверг обвинения США в причастности к операции против Саудовской Аравии, но иранские военные намекнули, что если потребуется, готовы ответить на любые действия США. Так, командующий ВКС Корпуса стражей Исламской революции генерал Амир Али Хаджизадех заявил в интервью Tehran Times, что американские эсминцы и фрегаты находятся в зоне досягаемости иранских ракет и они готовы нанести удар, «как только США покажут свою реакцию».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад ЗарифМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад ЗарифRouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский Конгресс разделился по вопросу возможного ответа на удары по нефтяным объектам союзника. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал разбомбить иранские НПЗ. А противники Трампа возмутились тем, что он поставил американскую реакцию в зависимость от Эр-Рияда, а не Конгресса, как это полагается по закону.

Господин президент, Конституция Соединённых Штатов чётко говорит, что войну объявляет Конгресс, а не президент, — написал в Twitter сенатор-демократ и кандидат в президенты Берни Сандерс. — И Конгресс не даст вам полномочий начать ещё одну разрушительную войну на Ближнем Востоке только потому, что жестокий диктаторский режим в Саудовской Аравии сказал вам это сделать.

Берни Сандерс прав, но это положение Конституции США уже не раз обходилось. Например, Барак Обама так и не получил одобрения Конгресса на участие американских войск в ливийской операции. Однако американские эксперты по Ближнему Востоку полагают, что Трамп и не собирается начинать полномасштабную военную кампанию. Он не раз заявлял, что против участия американских войск в конфликтах за рубежом. Кроме того, в следующем году в США состоятся президентские выборы, а ввязывание в войны на другом конце света — непопулярный шаг.

Трамп, на самом деле, умно поступил, перекинув мячик к саудовцам, — заметил в своём микроблоге глава Центра ближневосточных исследований Университета Оклахомы Джошуа Лэндис. — Это в стиле Обамы: он отослал решение о бомбёжках в Сирии в Конгресс, зная, что тот не его поддержит. Саудовская Аравия не поддержит войну с Ираном, на которой будет лежать печать её участия. Они бы поддержали войну США с Ираном, если бы могли спрятаться за спиной Америки. Но если им самим необходимо встать на передовую, они проиграют.

Руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин в разговоре с News.ru также отметил, что полномасштабной войны между США и Ираном, вероятнее всего, ждать не стоит.

Саудовская Аравия вполне может попросить США о помощи и даже должна это сделать. Но скорее всего, со стороны США это будут ограниченные удары по военным объектам Ирана на береговой линии, на которые сами иранцы тоже отреагируют ограниченно. Мы узнаем это в ближайшие пару дней, когда последует реакция Пентагона.

Александр Шумилин

руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН
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