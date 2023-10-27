США зареклись от конфликта с Ираном после удара по его объектам в Сирии Кирби: США не стремятся к эскалации напряженности или конфликту с Ираном

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

США не хотят конфликта с Ираном, заявил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Соединенные Штаты также не стремятся к какой-либо эскалации напряженности в отношениях с Исламской Республикой, по словам чиновника, которые приводит ТАСС.

Мы не заинтересованы, как отмечал министр [обороны США Ллойд] Остин в своем заявлении накануне вечером, в эскалации этого. Никто не стремится к конфликту с Ираном, — сказал представитель Белого дома.

Ранее глава Пентагона заявил, что армия США по приказу президента страны Джо Байдена нанесла удары по двум объектам на территории Сирии. По словам Остина, целью атаки стали объекты, которые использовались Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и проиранскими группировками. Он подчеркнул, что эти действия не связаны с конфликтом между Израилем и Палестиной, позиция Вашингтона при этом не менялась.

Министр обороны США утверждает, что удары по предполагаемым иранским объектам на территории Сирии стали ответом Вашингтона на атаки против американских граждан в самой САР и Ираке, начавшиеся 17 октября. Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что истребители F-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами.