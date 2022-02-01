США запросили заседание СБ ООН в связи с пуском ракет КНДР
Источник РИА Новости: США запросили 3 февраля заседание СБ ООН в связи с пуском ракет КНДР
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:29, 02 февраля 2022
Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Провести в четверг, 3 февраля, заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском ракеты КНДР запросили США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в Совбезе.
Заседание по КНДР запрошено на четверг Соединёнными Штатами, — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 30 января КНДР провела очередные ракетные испытания, запустив объект в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 800 километров и достигла максимальной высоты в две тысячи километров.
Это был уже седьмой пуск ракеты с начала 2022 года. Ранее северокорейские военные провели испытания гиперзвуковых и тактических управляемых ракет, а также железнодорожного ракетного комплекса.
Американские власти осудили ракетный запуск, произведённый КНДР, хотя он не нёс угрозы ни для США, ни для их союзников в регионе. Вашингтон призвал Пхеньян отказаться от дестабилизирующих действий.