США запросили заседание СБ ООН в связи с пуском ракет КНДР

Провести в четверг, 3 февраля, заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском ракеты КНДР запросили США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в Совбезе.

Заседание по КНДР запрошено на четверг Соединёнными Штатами, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 30 января КНДР провела очередные ракетные испытания, запустив объект в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 800 километров и достигла максимальной высоты в две тысячи километров.

Это был уже седьмой пуск ракеты с начала 2022 года. Ранее северокорейские военные провели испытания гиперзвуковых и тактических управляемых ракет, а также железнодорожного ракетного комплекса.

Американские власти осудили ракетный запуск, произведённый КНДР, хотя он не нёс угрозы ни для США, ни для их союзников в регионе. Вашингтон призвал Пхеньян отказаться от дестабилизирующих действий.