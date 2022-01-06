США запросили консультации СБ ООН по пуску КНДР

Читайте нас в Google Новости

Проведения закрытых консультаций СБ ООН в связи с последним запуском ракеты КНДР запросили США, Великобритания, Франци, Ирландия и Албания. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в Совбезе.

Запрос поступил от США, Албании, Франции, Ирландии и Великобритании, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что консультации предполагается провести в понедельник, 10 января.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытаниях сверхзвуковой ракеты. Она пролетела 70 километров и «попала точно в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружения Северной Кореей в 2022 году.

Утром 5 января КНДР произвела запуск неизвестного объекта в сторону Японского моря. По данным японской службы береговой охраны, это могла быть баллистическая ракета.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что запуск северокорейской ракеты является угрозой для безопасности в регионе и представляет серьёзную проблему для международного сообщества.

При этом в Пентагоне заявили, что испытание КНДР баллистической ракеты не несло в себе непосредственную угрозу для США и их союзников.