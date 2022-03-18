США запретили рейсы самолёта Абрамовича и 33 лайнеров «Аэрофлота»

Минторг США запретил рейсы 100 самолётов, которые летали в Россию, несмотря на введённые санкции, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Ограничительные меры коснутся лайнеров, нарушивших меры по экспортному контролю. В санкционный список вошёл бизнес-джет Gulfstream G560, на котором летает Роман Абрамович, а также 99 «Боингов», используемых российскими авиакомпаниями.

33 самолёта из чёрного списка использует «Аэрофлот». Остальные суда принадлежат авиакомпаниям Utair (12), Nordwind (14), Azur Air (23), AirBridge Cargo (12) и «Авиастар-ТУ» (5).

Запрещая этим самолетам получать любые услуги, в том числе за рубежом, мы фактически запрещаем международные рейсы из России на этих самолётах, — говорится в сообщении.

Представители министерства отметили, что техобслуживание, заправка, ремонт, а также продажа запасных деталей для таких лайнеров нарушают экспортные нормы.

Тем, кто не будет выполнять правила Минторга, грозят «тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».

Ранее российские бизнесмены Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев попали в санкционные списки Великобритании. Их активы были заморожены, въезд на территорию страны им запрещён.

Вклады Абрамовича в хедж-фондах заморозили в США после введения против него санкций британским правительством. С конца февраля бизнесмен пытался продать свои доли в нескольких инвестфондах.