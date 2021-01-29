США займутся цифровой дипломатией и правами женщин в Грузии

https://static.news.ru/photo/f034ce3e-62d3-11eb-9716-fa163e074e61_660.jpg Тбилиси Фото: pixabay.com

Госдепартамент США выделит до $450 тысяч на реализацию проектов, которые будут направлены на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и гендерное равенство в Грузии.

Программа малых грантов предусматривает выделение средств на конкретные программы, поддерживающие демократию, либо демократические институты и увеличение образованности граждан Грузии.

В Госдепе подчеркнули, что грузинским властям необходимо укрепить экономический рост, обеспечить развитие туризма и экономики регионов. Соединённые Штаты заинтересованы в укреплении гендерного равенства и инклюзивности в государстве, в том числе расширении прав женщин и интеграции меньшинств (религиозных и этнических) в общество, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, смогут попасть в Грузию с 1 февраля. Грузия с 1 февраля восстанавливает регулярное авиасообщение с внешним миром, которое было прервано с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19.