США захотели расширить свое военное присутствие в Греции

Фото: US Navy / Global Look Press

Заместитель министра национальной обороны Греции Николаос Хардалиас и помощник заместителя главы Пентагона Саша Бейкер обсудили расширение военного присутствия США в средиземноморской стране. Представители военных ведомств обеих стран отметили, что этот шаг может усилить поддержку НАТО в регионе. Стороны также отметили значение порта Александропулиса на севере Греции, передает РИА Новости.

Оба руководителя обменялись мнениями о расширении военного присутствия США в бухте Суда и иных районах Греции для усиления поддержки альянса НАТО, особенно в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Черном море и на южном фланге НАТО, — сказано в пресс-релизе.

Американская делегация поблагодарила греческие власти за поддержку Украины и призвала к продолжению греко-турецкого диалога.

Турецкий обозреватель Мехмет Барлас в статье для Sabah ранее написал, что Украина является наглядным примером того, что происходит со странами, которые поддерживают США. Журналист пояснил, что «Украины в известном смысле не останется».

Он обвинил в развале Украины американское руководство и добавил, что к этому привели поставки вооружения. По его словам, президент Украины разыгрывает «трагедию» и предпринимает все действия для начала ядерной войны, не задумываясь о последствиях.