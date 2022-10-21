США заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ Росатом: в Вашингтоне заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ

Фото: iaea.org

Американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ, которая состоится на территории США. Об этом сообщили представители государственной корпорации «Росатом». В компании посчитали этот шаг проявлением неуважения к МАГАТЭ. В Росатоме напомнили, что речь идет о центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.

Предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства Росатома и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке, — говорит госкорпорация.

Отмечается, что к настоящему моменту никто из российской делегации не получил визу.

Проведение международной министерской конференции запланировано на 26-28 октября. Мероприятие должно пройти в Вашингтоне.

Ранее вице- премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20. Тем не менее она признала, что Канада мало что может сделать для реализации этой идеи. По ее словам, заседания МВФ и Всемирного банка — это «встречи пожарных», а Россия, считает Фриланд, является «поджигателем».

Она добавила, что единственное, что Канада может сделать для исключения РФ из МВФ и G20, — это публично осудить решения российского правительство в отношении Украины.