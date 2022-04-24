18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

США заблокировали счета российского консульства в Нью-Йорке

20:28, 24 апреля 2022
США заблокировали счета российского консульства в Нью-Йорке Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке Фото: Steve Sanchez/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Финансовый конгломерат Bank of America заблокировал счета генконсульства России в Нью-Йорке, заявил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин. Он уточнил, что российские диппредставители в связи с заморозкой финансовых средств не могут расплатиться за «элементарные вещи», включая коммунальные услуги, страховки и бензин. Славкин добавил, что дипломатам из РФ приходится «функционировать» за счёт собственных сбережений, пишет РИА Новости.

У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг — за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства, — пояснил Славкин.

Ранее американские власти заблокировали работу российского посольства в Соединённых Штатах, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что в адрес дипмиссии поступают телефонные звонки и письма с угрозами, а банковские счета двух генконсульств были закрыты.

Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств. По его словам, после принятия этого решения организация ослабла.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео