США заблокировали счета российского консульства в Нью-Йорке

Финансовый конгломерат Bank of America заблокировал счета генконсульства России в Нью-Йорке, заявил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин. Он уточнил, что российские диппредставители в связи с заморозкой финансовых средств не могут расплатиться за «элементарные вещи», включая коммунальные услуги, страховки и бензин. Славкин добавил, что дипломатам из РФ приходится «функционировать» за счёт собственных сбережений, пишет РИА Новости.

У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг — за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства, — пояснил Славкин.

Ранее американские власти заблокировали работу российского посольства в Соединённых Штатах, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что в адрес дипмиссии поступают телефонные звонки и письма с угрозами, а банковские счета двух генконсульств были закрыты.

Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств. По его словам, после принятия этого решения организация ослабла.