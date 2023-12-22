США заблокировали поправку РФ в СБ ООН с призывом прекратить огонь в Газе

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Поправка России к резолюции в Совете Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа не была принята, передает ТАСС. Вето на инициативу наложили Соединенные Штаты.

Российская Федерация <...> призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий, — заявил на заседании постпред России при организации Василий Небензя.

Ранее стало известно, что Совбез принял гуманитарную резолюцию по Газе. При этом Россия и США воздержались от голосования в СБ ООН по ней.

До этого посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что страна обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в Газе. Он уточнил, что обращения в суд были направлены около трех недель назад. Он также напомнил, что главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан посетил регион и сказал, что движение ХАМАС могло совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже.

Как подчеркивал генеральный комиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини, сектор Газа перестал быть пригодным для жизни. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы.